Один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа.Сколько заработал каждый из них при о??инаковый почасовой оплате если первый заработал на 900 тенге больше второго?
Математика
Один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа.Сколько заработал каждый из них при о??инаковый почасовой оплате если первый заработал на 900 тенге больше второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-2=3 часа (на 3 часа больше работал 1 штукатур) 900:3=300 (тенге за час работы) 5*300=1500 (тенге получил 1 штукатур ) 2*300=600 (тенге получил 2 штукатур)
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