Один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа.Сколько заработал каждый из них при о??инаковый почасовой оплате если первый заработал на 900 тенге больше второго?

Математика

Один штукатур работал 5 часов а другой 2 часа.Сколько заработал каждый из них при о??инаковый почасовой оплате если первый заработал на 900 тенге больше второго?

Автор: Гость