Подчеркни уравнения,решением которых является число 9. 1)21-а=12 2)15+d=24 3)x+15=19 4) c-31=9 5)35-y=26 6)18-b=9
Математика
Подчеркни уравнения,решением которых является число 9. 1)21-а=12 2)15+d=24 3)x+15=19 4) c-31=9 5)35-y=26 6)18-b=9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21-а=12 а=21-12 а=9 т.е это уравнение ответ 9 подчеркваем его-------- 15+d=24 d=24-15 d=9 это уравнение тоже подчеркиваем---------- х+15=19 х=19-15 х=4 это НЕ ПОДЧЕРКИВАЕМ Т.К ОТВЕТ 4 с-31=9 с=31+9 с=40 НЕ ПОДЧЕРКИВАЕМ .ТАК КАК ОТВЕТ 40 35-у=26 у=35-26 у=9 ПОДЧЕРКИВАЕМ т.к ответ9 18-в=9 В=18-9 В=9 ПОДЧЕРКИВАЕМ ОТВЕТ 9 вот и всё:)
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