8(4x + 3)x = 2x(6+8x)

Алгебра
8(4x + 3)x = 2x(6+8x)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(4x+3)x=2x(6+8x) 32x^2+24x=12x+16x^2 32x^-16x^2+24x-12x=0 16x^1+12x=0 4x(4x+3)=0 4x=0 или 4x+3=0 x=0            4x=-3                    x=-0.75 Ответ:x=0;-0,5
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