Запишите в алфавитном порядке восемь фамилий с именами и отчествами ваших любимы?? писателей, поэтов,композиторов, артистов,художников?
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Запишите в алфавитном порядке восемь фамилий с именами и отчествами ваших любимы?? писателей, поэтов,композиторов, артистов,художников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барто Агния Львовна Гайдар Аркадий Петрович Есенин Сергей Александрович Маршак Самуил Яковлевич Носов Николай Николаевич Прокофьев Александр Андреевич Пушкин Александр Сергеевич Чуковский Корней Иванович Приятно было помочь!
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