Найди Joker скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Математика

Найди Joker скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Автор: Гость