Найди Joker скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Математика
Найди Joker скоростью 85 километров час другой со скоростью 60 километров час Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*3=255 км - проехал 1 поезд 60*3=180 км - проехал 2 поезд 255-180= 75 км - между ними через 3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите в алфавитном порядке восемь фамилий с именами и отчествами ваших любимы?? писателей, поэтов,композиторов, артистов,художников?
Математика
В бочку с водой Миша налил сначала 6 ведер воды, а потом еще 5 . На сколько больше ведер воды стало в бочке?
Математика
Начерти прямоугольник площадь которого равна площади квадрата ABCD ф длина одной и?? сторон прямоугольника 1 см.
Русский язык