Что такое Карибский кризис 1962 года?
История
Что такое Карибский кризис 1962 года?
Ответ(ы) на вопрос:
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Карибский кризис- исторический термин, определяющий чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года.
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