Что такое хорошо а что такое плохо?
Другие предметы
Что такое хорошо а что такое плохо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крошка сынк отцу пришел,и спросила кроха:- Что такоехорошои что такоеплохо?-У менясекретов нет, -слушайте, детишки, -папы этогоответпомещаюв книжке.- Если ветеркрыши рвет,еслиград загрохал,-каждый знает -это вотдля прогулокплохо.Дождь покапали прошел.Солнцев целом свете.Это -очень хорошои большими детям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
2)для определили значения сложного выражения ученики выполнили действия. 320×3 , 126+169 , 960-295 , 504:4 Выполни действия в останови сложное выра...
Алгебра
Литература