2)для определили значения сложного выражения ученики выполнили действия. 320×3 , 126+169 , 960-295 , 504:4 Выполни действия в останови сложное выражение. Даю 10 балов.
Математика
2)для определили значения сложного выражения ученики выполнили действия. 320×3 , 126+169 , 960-295 , 504:4 Выполни действия в останови сложное выражение. Даю 10 балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320*3=960 126+169=295 960-295=665 504:4=126
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