Помогите пожалуйста очень надо, прошу вас номер 5

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Помогите пожалуйста очень надо, прошу вас номер 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.чтение 2.игра в футбол 3.сёрфинг 4.катание на роликах 5.катание на лыжах 6.работа на компике 7.кемпинг 8.вязание 9.просмотр телевизора 10.присмотр за животными 11.прослушивание музыки 12.играть на пианино 13.ходить в театр
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