Одиницi вимiрювання (години,хвилини,секунди) i спiввiдношення мiж ними.

Физика
Одиницi вимiрювання (години,хвилини,секунди) i спiввiдношення мiж ними.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 година = 60 хвилин = 3600 секунд 1 хвилина = 0, 166 годин = 60 секунд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста шуточную рекомендацию -совет для дежурного по классу используя разные видовые формы глаголов с частицей не
Ответить
Математика
Обьем комнаты 72 м в кубе а высота 3 м нади площадь пола комнаты
Ответить
Русский язык
Пользуюясь этимологическим словарём подготовте устный ответ на тему история сло??а работа.Помогите.Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Номер 534 по математике 5 класс
Ответить
Математика
В магазине Смешали 50 кг конфет по 3 руб. 60 коп. за килограмм 20 килограмм по 2 руб. 25 коп. за 1 килограмм и 30 килограмм по одному рублю 50 коп....
Ответить