Одиницi вимiрювання (години,хвилини,секунди) i спiввiдношення мiж ними.
Физика
Одиницi вимiрювання (години,хвилини,секунди) i спiввiдношення мiж ними.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 година = 60 хвилин = 3600 секунд 1 хвилина = 0, 166 годин = 60 секунд
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