Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14,43 кг,третья-1,66 кг,а четвертая-15,75кг .найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма. сравните ответ с результатом,полученным, если снач...

Математика

Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14,43 кг,третья-1,66 кг,а четвертая-15,75кг .найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма. сравните ответ с результатом,полученным, если сначала округлить данные задачидо десятых долей,а потом ее решить пожалуста до завта а то 2 будит спросите плиз прошу!

Автор: Гость