Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14,43 кг,третья-1,66 кг,а четвертая-15,75кг .найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма. сравните ответ с результатом,полученным, если снач...
Математика
Одна деталь имеет массу 13,26 кг,вторая-14,43 кг,третья-1,66 кг,а четвертая-15,75кг .найдите общую массу этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей килограмма. сравните ответ с результатом,полученным, если сначала округлить данные задачидо десятых долей,а потом ее решить пожалуста до завта а то 2 будит спросите плиз прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,26+14,43+1,66+15,75=45,1 13,2+14,4+1,6+15,7=44,9
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