Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого про...
Обществознание
Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого продуктобмена между городом и деревней 2.В какой из приведенных ситуаций речь идет о научном познании? а) Наблюдая за ростом саженцев сосны на эксперементальных грядках, гражданин Ш. сделал вывод об их особенностях. б) Маленький мальчик, дотронувшись до оголенного электрического провода,узнал, что электричество не безопасно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом "б"; во втором "а"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На пруду плавали белые и серые утки причём серых было на три больше чем белых посл?? того как на пруд прилетело 6 лебедей то птиц окозалось 29 скол...
Английский язык
Другие предметы
Другие предметы