Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого про...

Обществознание
Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого продуктобмена между городом и деревней 2.В какой из приведенных ситуаций речь идет о научном познании? а) Наблюдая за ростом саженцев сосны на эксперементальных грядках, гражданин Ш. сделал вывод об их особенностях. б) Маленький мальчик, дотронувшись до оголенного электрического провода,узнал, что электричество не безопасно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом "б"; во втором "а"
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