Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого про...

Обществознание

Одна из функций рынка состоит в а) наделении предприятий собственным оборонными ??редствами б) посредничестве между производителем и потребителем в) установлении "сверху" всех производственных заданий г) налаживании прямого продуктобмена между городом и деревней 2.В какой из приведенных ситуаций речь идет о научном познании? а) Наблюдая за ростом саженцев сосны на эксперементальных грядках, гражданин Ш. сделал вывод об их особенностях. б) Маленький мальчик, дотронувшись до оголенного электрического провода,узнал, что электричество не безопасно

Автор: Гость