Русский язык 5 класс учебник разумовская 1 часть #142
Русский язык
Русский язык 5 класс учебник разумовская 1 часть #142
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч : 1лицо - строю гуляю 2 лицо - строишь гуляешь 3лицо - строит гуляет мн.ч : 1 лицо - строим гуляем 2 лицо строите гуляете 3 лицо - строят гуляют
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