Одна компания обещает на каждый вложеный рубль через 10лет выплатить 20092009200920102010 р??блей а другая компания 20102010201020092009 рублей. В какую компанию выгоднее вложить деньги?
Математика
Одна компания обещает на каждый вложеный рубль через 10лет выплатить 20092009200920102010 р??блей а другая компания 20102010201020092009 рублей. В какую компанию выгоднее вложить деньги?
Ответ(ы):
Гость:
В первою компанию потому что в перво 2009 а во второй 2010
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