Одна сторона треугольника равна 12 см в вторая сторона в 3 раза больше первой а третья на 8 см меньше второй найдите периметр треугольника - 1 вопрос 2 вопрос - 1)найдите периметр равнобедренного треугольника основание которог...

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№1. Формула периметра треугольника: Р= а+b+c , где а, b, с - стороны треугольника a=12 см b= 12 * 3 = 36 см с= 36 - 8 = 28 см Р= 12 +36 +28 = 76 см Ответ: 76 см периметр треугольника №2. 1) Формула периметра равнобедренного треугольника: Р= 2а + b , где а - боковые стороны , b - основание НО! Твой треугольник - еще и равносторонний ⇒ Р= 3а Р= 3 * 13 = 39 см Ответ: 39 см периметр равностороннего треугольника. 2) Р = 2а + b = 39 см b = 15 см Решаем уравнение: 2а + 15 = 39 2а= 39 - 15 2а= 24 а= 24/2 а= 12 см - боковая сторона Ответ: 12 см боковая сторона равнобедренного треугольника. №3. Р= 2а + b = 28 см a= 10 см 2*10 + b = 28 20 + b = 28 b= 28-20 b = 8 см - основание Ответ: 8 см основание равнобедренного треугольника.