Одна сторона треугольника равна 12 см в вторая сторона в 3 раза больше первой а третья на 8 см меньше второй найдите периметр треугольника - 1 вопрос 2 вопрос - 1)найдите периметр равнобедренного треугольника основание которог...

Математика
Одна сторона треугольника равна 12 см в вторая сторона в 3 раза больше первой а третья на 8 см меньше второй найдите периметр треугольника - 1 вопрос 2 вопрос - 1)найдите периметр равнобедренного треугольника основание которого равно 13 см а боковая сторона 13 см 2) периметр равнобедренного треугольника равен 39 см а основание 15 см .Найдите боковые стороны треугольника 3 вопрос периметр равнобедренного треугольника равен 28 см а баковая сторона 10 см .найдите основание треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. Формула периметра треугольника: Р= а+b+c , где а, b, с    - стороны треугольника a=12 см b= 12 * 3 = 36 см с=  36 - 8 = 28 см Р= 12 +36 +28 = 76 см   Ответ:  76 см  периметр треугольника №2. 1) Формула периметра равнобедренного треугольника: Р= 2а + b  ,  где а - боковые стороны , b - основание НО! Твой треугольник  -  еще и равносторонний  ⇒ Р= 3а Р=  3 * 13 = 39  см Ответ:  39 см  периметр равностороннего треугольника. 2)  Р = 2а  +  b = 39 см b =  15 см Решаем уравнение: 2а + 15  = 39 2а= 39 - 15 2а= 24  а= 24/2  а= 12  см    - боковая сторона Ответ:  12 см боковая сторона равнобедренного треугольника. №3. Р= 2а + b  =  28 см a= 10 см 2*10 + b  = 28 20 + b = 28 b= 28-20 b = 8  см   - основание  Ответ:  8 см  основание равнобедренного треугольника.
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