Одна типография может выполнить заказ за два дня а вторая за восемь дней за сколько дней могут выполнить этот заказ две депокрафии составте уровнение

Математика
Одна типография может выполнить заказ за два дня а вторая за восемь дней за сколько дней могут выполнить этот заказ две депокрафии составте уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот лови 2+8=х х=8+2 х=10
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