Одна целая Три четвёртых плюс семь восьмых минус ( одна восемнадцатая + четыре дев??тых) плюс пять шестнадцатых
Математика
Одна целая Три четвёртых плюс семь восьмых минус ( одна восемнадцатая + четыре дев??тых) плюс пять шестнадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/4+7/8-(1/18+4/9)+5/16=2 7/16 1)1/18+4/9=1/18+8/18=9/18=1/2 2)1 3/4+7/8=7/4+7/8=14/8+7/8=21/8=2 5/8 3)2 5/8-1/2=21/8-1/2=21/8-4/8=17/8=2 1/8 4)2 1/8+5/16=17/8+5/16=34/16+5/16=39/16=2 7/16
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