Одна целая Три четвёртых плюс семь восьмых минус ( одна восемнадцатая + четыре дев??тых) плюс пять шестнадцатых

Математика

Одна целая Три четвёртых плюс семь восьмых минус ( одна восемнадцатая + четыре дев??тых) плюс пять шестнадцатых

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