У гороха желтая окраска семян доминирует над зеленой. Какое потомство получится при скрещивании гетерозиготного желтого гороха с зеленым?

Гость: Гость:

Родители: Аа- желтый горох, гаметы А и а.аа -зеленый горох, гаметы а.F1 Аа аа, Аа, аарасщипление по генотипу и по фенотипу 1:1.(если по-русски, 2 желтых и 2 зеленых получится)