Окислительно-восстановительная реакция NaNO2+K2Cr2O7+H2SO4
Химия
Окислительно-восстановительная реакция NaNO2+K2Cr2O7+H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3NaNO2+K2Cr2O7+4H2SO4 =3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O N (+3) - 2e = N(+5) 3 восстановитель (процесс окисления) 2Cr(+6) +6e = 2Cr(+3) 1 окислитель ( процесс восстановления)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Дан ряд чисел: 34217; 5103170;810990;7107110;132?112. По какому принципу составлены числа и какое число стоит вместо знака ?
Математика