Окислительно-восстановительная реакция NaNO2+K2Cr2O7+H2SO4

Химия
Окислительно-восстановительная реакция NaNO2+K2Cr2O7+H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3NaNO2+K2Cr2O7+4H2SO4 =3NaNO3 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + 4H2O N (+3)  - 2e = N(+5)           3 восстановитель (процесс окисления) 2Cr(+6)  +6e = 2Cr(+3)     1  окислитель ( процесс восстановления)
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