Округли 349 до десятков и увеличь в 2 раза. Какое число получилос?
Математика
Округли 349 до десятков и увеличь в 2 раза. Какое число получилос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350*2=700))))))))))))))))
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