Окружающий мир 2 класс.Проект " Родословная".Помогите написать : План моего выступления на презинтации

Окружающий мир
Окружающий мир 2 класс.Проект " Родословная".Помогите написать : План моего выступления на презинтации
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я бы, сначала хотел рассказать о пробабушке или о продедушке, потом про родных и близких
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