Оля задумала число и уменьшила его на 3.Этот результат умножила на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31 . Найдите число пожалуйста
Математика
Оля задумала число и уменьшила его на 3.Этот результат умножила на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31 . Найдите число пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3)*4+7=31 4х-12+7=31 4х=31+12-7 4х=36 х=36:4 х=9 Ответ:9
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