Оля задумала число и уменьшила его на 3.Этот результат умножила на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31 . Найдите число пожалуйста

Математика

Оля задумала число и уменьшила его на 3.Этот результат умножила на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31 . Найдите число пожалуйста

Автор: Гость