Разложите на множители : а)ab+ac-a; б)4x²-y²+2x-y.
Алгебра
Разложите на множители : а)ab+ac-a; б)4x²-y²+2x-y.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) ab+ac-a=a*(b+c-1) б) (4x²-y²)+(2x-y)=(2х-у)(2х+у)+(2х-у)=(2х-у)(2х+у+1)
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