68 БАЛЛОВ СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! От мотка упаковочного шпагата длиной 74,8мКоля хочет от??езать три куска шпагата. Длина первого куска 31,42 м, второго — 0,3м, а третьего — 4008 см. Сможет ли Коля отрезать третий кусок?
Математика
68 БАЛЛОВ СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! От мотка упаковочного шпагата длиной 74,8мКоля хочет от??езать три куска шпагата. Длина первого куска 31,42 м, второго — 0,3м, а третьего — 4008 см. Сможет ли Коля отрезать третий кусок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 74,8м 4008см=40,08м 31,42+0,3+40,08=71,8 ответ: сможет
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