68 БАЛЛОВ СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! От мотка упаковочного шпагата длиной 74,8мКоля хочет от??езать три куска шпагата. Длина первого куска 31,42 м, второго — 0,3м, а третьего — 4008 см. Сможет ли Коля отрезать третий кусок?

Математика

68 БАЛЛОВ СРОЧНО!!! СРОЧНО!!! От мотка упаковочного шпагата длиной 74,8мКоля хочет от??езать три куска шпагата. Длина первого куска 31,42 м, второго — 0,3м, а третьего — 4008 см. Сможет ли Коля отрезать третий кусок?

Автор: Гость