Рассказ о Троекурове: 1) Соц положение 2)Занятие 3) Отношение между соседями 4) О??ношение к крестьяном 5) Что общего в их судьбах 6) Качество характера 7) Кто виноват в соре Троекурова и Дубровского 8) Что являлась при...

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1.Троекуров-один из героев романа "Дубровский,Пушкина А.С.Он очень богатый русский барин,но он необразован,имеет свою псарню из 500 борзых собак,которой гордится.. 2.Он хвастлив,постоянно показывает людям свои владения,постоянно устраивает развлечения.,он капризен,своенравен 3.Он имел большие связи в губернии.Все соседи его боялись,потокали его прихотям ,угождали,зная его тяжелый характер,кроме обедневшего помещика Дубровского Андрея Гавриловича,бывшего сослуживца . Троекурова. 4.К крестьянам и своим дворовым Троекуров относился с пренебрежением,строго,своенравно,но они,хотя это очень странно,гордились его богатством.,прославляли его. У него были очень злые шутки.Он мог человека запереть с голодным медведем в одной комнате,хотя медведь и был на привязи,но иногда люди часами стояли в углу,или у стены,а медведь щелкал своими зубами у его лица. 5.Здесь немного не понятно-что общего в чьих судьбах? Исправьте задание.я поняла-у Троекурова и Дубровского -старшего.Они оба родились в одном сословии,они получили одинаковое воспитание,оба женились,оба стали вдовцами,у обоих дети,оба обожали охоту,оба все делали для своих детей,чтобы им хорошо жилось 6.Троекуров не жадный,некорыстолюбивый человек,зато высокомерный,надменный,властолюбивый,мстительный,гордый,капризный,самодур,горячий,вспыльчивый. 7. В ссоре Троекурова и Дубровского виноватДубровский.Они собирались на охоту,Троекуров,как всегда ,псарней хвастался,а так как у Дубровского было две гончих собаки и свора борзых,ему было завидно,что у Троекурова такая псарня.. И на вопрос Троекурова,почему Дубровский хмурится? ,он сказал,что его собаки лучше живут,чем люди.С этого началась их ссора 8.Да еще псарь масла в огонь долил,сказав,что и некоторые дворяне не отказались бы от такой будки,как у собак Троекурова,на что Троекуров рассмеялся,а Дубровский обиделся.Это была причина их ссоры.