Почему живой организм не может существовать без какого либо его вещества
Биология
Почему живой организм не может существовать без какого либо его вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый нужный витамин Мы так подробно рассказали о способах сохранения в продуктах витамина С (аскорбиновой кислоты), потому что он относится к витаминам, без которых человеческий организм не может нормально функционировать даже короткое время. Он задействован в огромном количестве физиологических процессов, является защитным средством от воздействия некоторых токсических веществ, повышает сопротивляемость организма при перегревании, охлаждении, кислородном голодании, а также при инфекционных заболеваниях.
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