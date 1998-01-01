Первые следы и иероглифического письма в древнем египте

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Первые следы и иероглифического письма в древнем египте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система письменности в Древнем Египте сложилась к началу I династии, то есть примерно в 4 тысячелетии до н. э. На протяжении многих лет самыми ранними иероглифическими надписями считались надписи на палетке Нармера (приблизительно 3200 до н. э.) . Однако в 1998 году немецкая группа археологов под руководством Гюнтера Дрейера на раскопках в Абидосе (современный Умм-эль-Кааб) обнаружили в гробнице додинастического правителя триста глиняных табличек покрытых протоиероглифами (датируются 33-м веком до н. э) . Первое предложение, написанное иероглифами, найдено на печати времен II династии из могилы Сет-Перибсена в Умм эль-Кааб. 
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