Значения физических и химических явлений

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Химическое явление происходит тогда, когда одни вещества превращаются в другие: у новых веществ другой состав и новые свойства. Если припомнить еще и физику, то запомните, что химические явления происходят на молекулярном и атомарном уровне, но не затрагивают состав ядер атомов.С точки же зрения химии это не что иное, как химическая реакция. А для каждой химической реакции обязательно возможно выделить характерные признаки:в ходе реакции может выпасть осадок;может измениться цвет вещества;следствием протекания реакции может стать выделение газа;может быть выделена либо поглощена теплота;также реакция может сопровождаться выделением света. Мы дальше рассмотрим примеры различных химических явлений, так что этот момент станет понятнее.Также давно определен список необходимых для протекания химической реакции условий:контакт: чтобы реагировать, вещества должны соприкасаться. измельчение: для успешного протекания реакции, вступающие в нее вещества должны быть как можно мельче измельчены, идеальный вариант – растворены; температура: очень многие реакции напрямую зависят от температуры веществ (чаще всего их требуется нагреть, но некоторые наоборот – охладить до определенной температуры).