Небольшой текст (или сочинение) на тему осень только небольшое плз
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Небольшой текст (или сочинение) на тему осень только небольшое плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень самая яркая пора о которой воспевали поэты, писали прозаики, осеннюю природу которой отображали в живописи художники. Красота осенней природы это романтика настроения и с легкой грустинкой размышления на тему осень.Особенным контрастом для ярких эмоциональных переживаний в сочинении про осень наступает в природе период золотой осени, когда особенно хочется подчеркнуть утонченность пейзажа осени в сочинении или в кратком рассказе. Шум осеннего леса, листопад, прогулки в последних теплых днях бабьего лета, грустное настроение и ожидание первого снега и холодов.
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