Преобразуйте двусоставные предложения в определенно-личные.Запишите предложени??,подчеркните грамматические основы. 1.Я хочу вам дать совет на будущее. 2. Вы заходите попозже. 3. Ты спешишь куда-нибудь? 4. Вы успеете сбегать д...
Русский язык
Преобразуйте двусоставные предложения в определенно-личные.Запишите предложени??,подчеркните грамматические основы. 1.Я хочу вам дать совет на будущее. 2. Вы заходите попозже. 3. Ты спешишь куда-нибудь? 4. Вы успеете сбегать домой до начала занятий? 5.Я желаю вам удачи. 6.Ты никуда не отходи от остановки. 7.Вы подождете меня здесь? 8.Мы можем подвезти вас. 9.А ты не обращай внимания на его выходки. Даю 24 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 )я даю вам совет на будущее 2)зайдите попозже 3)спешите куда-нибудь 4)успеете сбегать домой до начала занятий 5)желаю вам удачи 6)никуда не отходи от остановки 7)подождите меня здесь 8)можем подвезти вас 9)не обращай внимание на его выходки -спешите куда-нибудь -да я спешу в школу -я вас подвезу -нет не надо я дойду сам -ну вы же опоздаете нет не опоздаю -нет вы опоздаете уже скоро начнутся занятия -мама мне не разрешает садиться в машину к незнакомым людям
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