Преобразуйте двусоставные предложения в определенно-личные.Запишите предложени??,подчеркните грамматические основы. 1.Я хочу вам дать совет на будущее. 2. Вы заходите попозже. 3. Ты спешишь куда-нибудь? 4. Вы успеете сбегать д...

Гость: Гость:

1 )я даю вам совет на будущее 2)зайдите попозже 3)спешите куда-нибудь 4)успеете сбегать домой до начала занятий 5)желаю вам удачи 6)никуда не отходи от остановки 7)подождите меня здесь 8)можем подвезти вас 9)не обращай внимание на его выходки -спешите куда-нибудь -да я спешу в школу -я вас подвезу -нет не надо я дойду сам -ну вы же опоздаете нет не опоздаю -нет вы опоздаете уже скоро начнутся занятия -мама мне не разрешает садиться в машину к незнакомым людям