СРОЧНО! Помогите, нужен краткий пересказ "Борис Годунов. Ночь. Келья в чудовом монастыре" Заранее спасибо !
Литература
СРОЧНО! Помогите, нужен краткий пересказ "Борис Годунов. Ночь. Келья в чудовом монастыре" Заранее спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На этот сайт http://all-biography.ru/books/pushkin/boris-godunov здесь всё в кратком содержание написан сам рассказ,герои,основная мысль. Просто прочитай и будешь балдеть на уроках.
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