Поставить знаки препинания Лес становился все гуще Деревья с огромными черными с??волами сплетали ветки над нашими головами они закрывали солнце повсюду словно уснувшие змеи свисали Дианы изредка солнечный свет пробовал сквозь ...

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Поставить знаки препинания Лес становился все гуще Деревья с огромными черными с??волами сплетали ветки над нашими головами они закрывали солнце повсюду словно уснувшие змеи свисали Дианы изредка солнечный свет пробовал сквозь кроны деревьев тонкими пальцами схваченные этими пальцами капли дождя сверкали как хрустальные стекляшкуки

Автор: Гость