ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА! Описание Атлантического окена по плану: 1.Положение океана относительно условных линий на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, нулевого меридиана, 180-го меридиана. 2.Положение между параллелями...
География
ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА! Описание Атлантического окена по плану: 1.Положение океана относительно условных линий на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, нулевого меридиана, 180-го меридиана. 2.Положение между параллелями. 3.Положение между меридианами. 4.Протяжённость океана по направлениям в градусах и километрах. 5.Положение в климатических поясах и областчх климата. 6.Омываемые материки. 7.Крупные острова и архипелаги, омываемые океаном. 8.Соседние океаны. 9.Проливы, по которым проходит граница между океанами. 10.Особенности климата океана. 11. Распределение температур поверхностных вод. 12.Распределение солёности вод. 13.Особенности строения дна. 14.Максимальная глубина. 15.Преобладающие глубины. 16.Направление течений. 17.Теплые течения. 18.Холодные течения. 19.Особенности распределения представителей органического мира. 20.Характерные представители органического мира. 21.Хозяйственное значение океана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй по величине океан Земли, расположенный между Гренландией и Испанией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. Его площадь 91,66 миллионов квадратных километров, объём воды 329,66 миллионов кв.километров. Граница с Индийским океаном проходит по меридиану мыса Игольный до побережья Антарктиды. Границу с Тихим океаном проводят от мыса Горн до Антарктического полуострова через пролив Дрейка, от острова Осте до мыса Штернек. Граница с Северо Ледовитым океаном - восточный вход Гудзонова пролива через Девисов пролив и затем по побережью острова Гренландия до мыса Брустер. Моря и заливы: ирландское море, северное море, бристольский залив, эгейское море, финский залив, рижский залив, карибское море, гвинейский залив, средиземное море, балтийское море Острова и архипелаги: британские острова, бермудские острова, архипелаг Огненная земля, Багамские острова, архипелаг Наварино, остров Сицилия И Корсика Донная флора северной части океана представлена бурыми и красными водорослями. В южном полушарии - ламинарии. В тропической зоне - зеленые, красные и бурые водоросли. Глубоководная фауна представлена ракообразными, иглокожими. В тропических и субтропичечках зонах - коралллы. Широты северного полушария - селедка, треска, палтус
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