ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА! Описание Атлантического окена по плану: 1.Положение океана относительно условных линий на карте: экватора, тропиков, полярных кругов, нулевого меридиана, 180-го меридиана. 2.Положение между параллелями...

Гость: Гость:

Второй по величине океан Земли, расположенный между Гренландией и Испанией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге. Его площадь 91,66 миллионов квадратных километров, объём воды 329,66 миллионов кв.километров. Граница с Индийским океаном проходит по меридиану мыса Игольный до побережья Антарктиды. Границу с Тихим океаном проводят от мыса Горн до Антарктического полуострова через пролив Дрейка, от острова Осте до мыса Штернек. Граница с Северо Ледовитым океаном - восточный вход Гудзонова пролива через Девисов пролив и затем по побережью острова Гренландия до мыса Брустер. Моря и заливы: ирландское море, северное море, бристольский залив, эгейское море, финский залив, рижский залив, карибское море, гвинейский залив, средиземное море, балтийское море Острова и архипелаги: британские острова, бермудские острова, архипелаг Огненная земля, Багамские острова, архипелаг Наварино, остров Сицилия И Корсика Донная флора северной части океана представлена бурыми и красными водорослями. В южном полушарии - ламинарии. В тропической зоне - зеленые, красные и бурые водоросли. Глубоководная фауна представлена ракообразными, иглокожими. В тропических и субтропичечках зонах - коралллы. Широты северного полушария - селедка, треска, палтус