Они отправились в город среду были в пути в город 2 недели и 2 суток определить день недели когда они прибыли в город
Математика
Они отправились в город среду были в пути в город 2 недели и 2 суток определить день недели когда они прибыли в город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2×7=14(дн) 2)14+2=16(дн) всего 3)16+3=19 19дней = Воскресенье Ответ:Воскресенье прибыли они
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Высота параллелепипеда равна 14см ,ширина на 6дм меньще высоты ,а длина на 9дм больш?? ширины .Найди объем этого параллелепипеда
Литература
Составьте свой список тех, с кем хотели бы встретиться, если бы создавали свою ска??ку-притчу о том, что всего важнее в жизни.