Найди площадь фигуры разными способами

Математика
Найди площадь фигуры разными способами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С начало модели фигуру на два прямоугольника в середине квадрат,второй-это найди площадь всей фигуры и вычти площадь вырезаного квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Sin5α/sin2α+cos(5α-π)/cos2α помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Высота параллелепипеда равна 14см ,ширина на 6дм меньще высоты ,а длина на 9дм больш?? ширины .Найди объем этого параллелепипеда
Ответить
Литература
Составьте свой список тех, с кем хотели бы встретиться, если бы создавали свою ска??ку-притчу о том, что всего важнее в жизни.
Ответить
Биология
Які статеві органи знаходяться у плауна, хвоща і чоловічої папороті?
Ответить
Физика
Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математическ??го маятника, если его период колебаний 1 сек.
Ответить