Найди площадь фигуры разными способами
Математика
Найди площадь фигуры разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С начало модели фигуру на два прямоугольника в середине квадрат,второй-это найди площадь всей фигуры и вычти площадь вырезаного квадрата
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