Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математическ??го маятника, если его период колебаний 1 сек.
Физика
Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математическ??го маятника, если его период колебаний 1 сек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
G=1,6 м/с², Т=1 с. L-? T=2π√(L/g), T²=4π²L/g, L=gT²/(4π²), L=1,6*1/(4*9,8)= 0,04 м.
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