Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математическ??го маятника, если его период колебаний 1 сек.

Физика

Ускорение свободного падения на Луне 1,6 метров за секунду, как длина математическ??го маятника, если его период колебаний 1 сек.

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