Охарактеризуйте рельеф страны куба,основные формы рельефа

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Рельеф Кубы преимущественно равнинный. Возвышенности и горы занимают около трети территории. Самый высокий горный массив Сьерра—Маэстрапротянулся вдоль юго-восточного побережья на 250 км. На Кубе повсеместно развит карст, в связи с этим известно множество пещер, в том числе и крупных. Так, на западе пещера Санто-Томас имеет разветвленную сеть подземных галерей общей протяженностью 25 км. Часто встречаются так называемые «моготес» — формы тропического карста, представляющие собой возвышенности с почти вертикальными склонами и плоскими вершинами. Примерно 2/3 всей площади Кубы занимают слегка всхолмленные равнины. Они наиболее заселены и освоены. Берега, как правило, низкие, иногда заболоченные, во многих случаях поросшие мангровыми зарослями. Часто встречаются песчаные пляжи, которые тянутся на многие километры (например, на полуострове Икакос , где расположен известный курорт Варадеро).