Які статеві органи знаходяться у плауна, хвоща і чоловічої папороті?
Биология
Які статеві органи знаходяться у плауна, хвоща і чоловічої папороті?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коричневые точечки на нижней стороне у папоротиника имеют споры.они же спорами все, вроде бы)
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