Они смело бороздят морские просторы. ( выписать пары слов) помогите )))
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Они смело бороздят морские просторы. ( выписать пары слов) помогите )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морские просторы, смело бороздят
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