Они живут в больших клетках. подчеркнем подлежащее сказуемое и второстепенные чл??ны
Русский язык
Они живут в больших клетках. подчеркнем подлежащее сказуемое и второстепенные чл??ны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они-подлежащее-------- живут-сказуемое--------- ---------- в клетках-обстоятельство мест-.-.-.- больших-определение~~~~~
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