Опис малюнка вправи 98 у старому підручнику 4 класу

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Опис малюнка вправи 98 у старому підручнику 4 класу
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Гость:
Можно автора учебника или киньте картинку
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