Опис про навколишній світ використовуючи прикметники із суфіксами енн анн янн

Українська мова
Опис про навколишній світ використовуючи прикметники із суфіксами енн анн янн
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Гость:
Аповтрдоодарововлчдяля
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