Описание картины И.И Левитан .Золотая осень

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Пейзажи Исаака Левитана часто называют шедеврами. Он не просто изобразил знакомые многим пейзажи. Иногда говорят: "Художник воспел красоту природы". Это выражение означает, что в свои картины он вложил всю силу любви. Картины Левитана действительно полны любви к родной природе. Они похожи на красивую музыку и на утонченную поэзию. Глядя на картину Левитана "Золотая осень", вспоминаешь и музыку русских композиторов, и лучшие строки русской поэзии об осени. "Очей очарование", "в багрец и золото одетые леса" - эти слова Пушкина очень подходят к "Золотой осени". На полотне мы видим характерный русский пейзаж. Спокойный день в середине осени. Солнце светит, но уже не так ярко. Перед глазами открывается русский простор: поля, рощи, река. Синее с белыми облачками небо на горизонте сходится с линией леса. Узкая речка с невысокими берегами пересекает картину вертикально, помогая глазу зрителя увидеть перспективу. Четкими вертикальными мазками художник показывает движение воды. Перед нами березовая рощица. Береза - очень живописное дерево. Левитан, как и многие художники, любил березы, часто изображал их в своих пейзажах. Осень уже окрасила природу в свои осенние цвета: желтый, золотистый оранжевый. Они такие яркие, что сначала кажется: вся картина написана разными тонами желтого цвета. Но это лишь на первый взгляд. Присмотревшись, мы видим, что и трава на переднем плане еще зеленая, только начала желтеть. И дальнее поле, за которым виднеется несколько деревенских домов, еще зеленое. И рощица на правом берегу еще бодро зеленеет. Но наше внимание приковано именно к желтым березкам. Их листва трепещет на ветру, переливается как золото в солнечном свете. В пейзаже нет грусти, наоборот, настроение умиротворенное, спокойное. Это золотая осень. Она очаровывает красотой.