Описание одуванчиков 4 предложения

Гость: Гость:

Одуванчик - многолетнее травянистое растение семейства астровых высотой до 60 см. Корень вертикальный, толстый, мясистый, с придаточными почками. Стебель одуванчика укороченный. Перистолопастные, голые или рассеянно-волосистые листья собраны в прикорневую розетку. Цветет одуванчик в апреле—июне, иногда повторно осенью. Цветки желтые, многочисленные, собраны в соцветие-корзинку. Плод одуванчика — серо-бурая семянка, несущая хохолок-летучку из белых мягких волосков. Созревает одуванчик в мае—июне. Все растение содержит млечный сок. Уже в античные времена одуванчик высоко ценился как лечебное растение. Он очень подробно описывается в травниках средневековья. В XII - XIV вв. одуванчик вошел в травники как "мочегонная" трава