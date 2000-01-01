Составь задачу по вырожению и реши её 1)100-(15+30) 2) 50+(30+20)

Математика
Составь задачу по вырожению и реши её 1)100-(15+30) 2) 50+(30+20)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в автобусе было 100 человек. Сначала вышло 15 человек. Потом вышло на пред последней остановке вышло 30 человек. Сколько осталось человек в автобусе после предпо следней остановки? 2) у девушки было хобби делпть своими руками игрушки. А потом она их продавала. На первой неделе  она продала 50 игрушек, на второй неделе она продала 30 игрушек, а на третей неделе продала 20 игрушек. Сколько девушка продала игрушек за 3 недели?
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