Составь задачу по вырожению и реши её 1)100-(15+30) 2) 50+(30+20)

Гость: Гость:

1)в автобусе было 100 человек. Сначала вышло 15 человек. Потом вышло на пред последней остановке вышло 30 человек. Сколько осталось человек в автобусе после предпо следней остановки? 2) у девушки было хобби делпть своими руками игрушки. А потом она их продавала. На первой неделе она продала 50 игрушек, на второй неделе она продала 30 игрушек, а на третей неделе продала 20 игрушек. Сколько девушка продала игрушек за 3 недели?