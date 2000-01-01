Равносильны ли уравнения,с решением -3x-9=0 и 2(x+1)=1-3(x-2)
Алгебра
Равносильны ли уравнения,с решением -3x-9=0 и 2(x+1)=1-3(x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3x-9=0 ; 2(x+1)=1-3(x-2) -3x=9 ; 2x+2=1-3x+6 x=9:(-3) ; 2x+3x=1+6-2 x=-3 ; 5x=5 ; x=1 ответ: как видишь нет
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