Различить растворы содержащие na2co3 и nahco3 можно
Химия
Различить растворы содержащие na2co3 и nahco3 можно
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Гость:
Нужно добавить CaCl2 и будет осадок в случае Na2CO3
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