Описать картину Микалоюса Чюрлёниса Соната весны-Анданте и Аллегро

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Широко знаменитая «Соната моря» – это «сюита» из трех картин Чюрлениса, которая по праву считается одной из самых живописных его работ.Музыканты называют сонатами пьесы, в которых идет борьба между несколькими порой совершенно противоположными темами, а основная мелодия звучит в финале. Обязательным атрибутом сонаты является деление на 4 или 3 части. Чюрленис верил в возможность создания сонат, подобных музыкальным, кистью и красками. Его живописные картины звучат музыкой и тоже понятны без слов, а также написаны по всем законам музыкальных форм.http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartin-mikalyusa-chyurlenisa-sonata-morya/