Описать внешность близкого человека ( тетю , сестру ) но чтобы не получился полицейский протокол !!!!

Гость: Гость:

У меня есть тётя. Её зовут Алина. Ей 38 лет. У неё густые длинные волосы каштаного оттенка. У Алины большие карие граза и длянные ресницы. Пухлые губы и ровный нос.У неё очень красивая фигура. Одевает она равличную одежду: пратья, футболги, кофты, кольфы, джинсы, штаны разных фасонов. Моя тётя очень красивая:D