Напишите пять словосочетаний с существительными 2 - го склонения в творительном и??и предложном падеже
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Напишите пять словосочетаний с существительными 2 - го склонения в творительном и??и предложном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубым небом(Т.п.),о широком поле(П.п.),в теплом дупле(П.п.),горжусь дедом(Т.п.),красным мячом(Т.п.).
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